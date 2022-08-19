Göztepe taraftarı Barış alkollü sürücünün kurbanı olmuştu! Mahkemeden kahreden karar

Kaza, 28 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun arızasını gidermek için yolun karşısındaki eve gitmek isteyen, Göztepe taraftarı olan elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Ağır yaralanan Dörtköşe, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü olduğu tespit edilen Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre, 'aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi.

İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı. Dörtköşe ise kazadan 20 gün sonra 17 Haziran'da yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin cenazesi, Mordoğan'ın Saklıbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dörtköşe'nin ölümü üzerine tekrar gözaltına alınan Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünden 17 gün sonra 4 Temmuz'da da annesi Sema Dörtköşe, hayatını kaybetti. Aniden fenalaşan 5 çocuk annesi Sema Dörtköşe, oğlunun yanında toprağa verildi. Kazadan kısa süre öncesine ait ortaya çıkan görüntülerde ise Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer aldı.



'OLAYDA HER ŞEY AÇIK'

Ege Özkaçar, 8 Ağustos'taki duruşmada, sulh ceza hakimliğince tahliye edildi. Bunun üzerine aile, avukatları aracıyla bir üst mahkemeye dilekçe yazarak tahliyeye itiraz etti.



Özkaçar'ın tahliye edilmesiyle büyük şok yaşadıklarını belirten Dörtköşe'nin ağabeyi Sinan Dörtköşe, "Kardeşimin katledilmesinin üzerinden daha 3 ay geçmemişken sanığın tahliye edildiğini öğrendik. Büyük bir şok ve üzüntü yaşıyoruz. Olayda her şey çok açık. Sürücünün alkollü olduğu, fren izi olmadığı ve arabasıyla slalomlar yaptığı da kamera görüntülerinde sabit. Bu kişinin olası kastla yargılanması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Tüm bu delillere, görüntülere rağmen sürücü, sulh ceza hakimliği savcısının tutukluluğa devam yönünde mütalaa vermesine rağmen hakim tarafından tahliye edilmiş" diye konuştu.



Kararın değişeceğine inandıklarını belirten Dörtköşe, "Ben önce kardeşimi ardından da onun acısına dayanamayan annemi kaybettim. Adaletin yerini bulması, kardeşimin ölümüne sebep olan sanığın olası kasttan ceza alması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu yanlış tahliye kararının değişeceğini umut ediyorum. Sanığın tahliyeden sonra sosyal medyadaki eğlence dolu paylaşımlar da acımıza acı kattı. Biz yandık, başkaları yanmasın. Bu yanlış karardan dönüleceğini umut ediyoruz. Tek isteğimiz adaletin tecelli etmesi" dedi.