Göztepe’de imzalar atıldı! Beklenen devir gerçekleşti

İzmir'in köklü kulübü Göztepe, kulübün hisselerinin devri için bir süredir Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in sahibi olduğu Sport Republic şirketi ile görüşmeleri sürdürüyordu. Yaklaşık 4 aydır devam eden süreçte sona gelindi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Sport Republic şirketi ile imzaların atıldığın açıkladı. Bu devir işlemi aynı zamanda bir Türk kulübünün yabancı yatırımcılardan aldığı ilk yatırım oldu.

İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte.



It is official. Sport Republic and Göztepe are now together.#Göztepe pic.twitter.com/5PS8JeZddo