İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 28 Ekim-6 Kasım tarihlerinde yazar ve yayınevlerinin İzmirli okurlarla buluşacağı İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda "Her Mahalleye Bir Kütüphane Kampanyası"na dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın İkinci Yüzyıl İktisat Kongresi'ne denk geldiğini ifade ederek, "İzmir'in gelecek yüzyılını hazırlarken bu fuar, başka bir anlam ve içerik zenginliği de taşıyor" dedi. Öte yandan, fuar için İzmir'in belirli noktalarından servis kaldırılacağı da kaydedildi.

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