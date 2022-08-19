İzmir’de elektrik kesintisi 19 Ağustos Cuma

KEMALPAŞA
19.08.2022 18:30 19:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE
KİRAZ
19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İĞDELI, AKPINAR, KIBAR, ÖREN, BAHÇEARASI, CEVIZLI, DOĞANCI MAHALLELERI VE ALTINOLUK VE SARIKAYA MAHALLESININ BIR KISMI
KONAK
19.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,BARBAROS,KEMAL REİS,KILIÇ REİS,MECİDİYE,MİTHAT PAŞA,SÜNER, YEŞİLTEPE,ÇAHABEY, GÜNGÖR,BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ,B.M.,H.RIFATPAŞA, HATAY CADDELERİ,334,377,378, 379,380, 382,384,385,386,387,388,389,391,394,396, 397,398,399,400,401,402,403,404,405,407,408,409,414,415 SOKAKLAR VE CİVARI
19.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELÇUK,TÜRKYILMAZ,ODUNKAPI,N.KEMAL,BOZKURT,TUZCU,DAYIEMİR,DOLAPLIKUYU,Ş.NEDİM,TUĞALTAY MAHALLELERİ,EŞREF PAŞA CADDESİ,NAMIK KEMAL BOZKURT CADDESİ,OKUL YOLU,427,430,431, 652,657,668,671,672,742,754,756,757,760,764, 766, 769 625 SOKAKLAR VE CİVARI