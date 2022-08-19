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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Jandarmaya ateş açıldı

İzmir'in Bayındır ilçesinde yapılan operasyonda bir şüpheli av tüfeği ile jandarma ekiplerine ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenilen Astsubay’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

19.08.2022, 08:33

İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Jandarmaya ateş açıldı

Bayındır ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde, kırsal alanda uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe jandarmada görevli ekipler, söz konusu kırsal alana gece saatlerinde baskın düzenledi. Operasyon sırasında bir şüpheli av tüfeği ile jandarma ekiplerine ateş açtı.

Av tüfeğinden çıkan saçmalar Astsubay E.B.'ye isabet etti. Olayda yaralanan E.B., önce Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi gören E.B.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, olaya karıştığı iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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