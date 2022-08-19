Kılıçdaroğlu için ‘adaylık’ lobisi/ Kulağıma Gelenler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'in kurtuluş günü törenlerinin yapılacağı ve aynı zamanda CHP'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de İzmir'deki Zafer Yürüyüşü'ne katılacağının açıklanması siyasi kulisleri hareketlendirdi.

14 Şubat'taki Buca Metrosu temel atma töreninde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İzmir'den güçlü bir mesaj vermesi için uğraştığı ancak CHP liderinin sıcak bakmaması üzerine konuşmasından bununla ilgili bölümü çıkardığı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine lobi faaliyetlerine başlamış...

Soyer'in şimdi de Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasını İzmir'de 9 Eylül'de yaptırmak için çalıştığı iddia ediliyor. Ancak kulislerde CHP liderinin Cumhuriyet Bayramı'nı beklediği öne sürülüyor...

ERHAN GÜLENÇ