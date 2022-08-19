Soyer’den canlı yayın ihalelerine 9 milyon TL

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in 3.5 yıllık görev süresi boyunca TV kanallarında canlı yayınlara çıkmak için İzmirlinin kesesinden bol bol harcama yaptığı ortaya çıktı. Soyer'in göreve başladığından bu yana bu amaçla düzenlediği 4 ihalenin bedelinin 9 milyon lirayı geçtiği hesaplandı. Üstelik 4 ihaleyi kazanan İstanbullu firmanın CHP İstanbul İl eski Başkan Yardımcısı Can Özyedierler'e ait olduğu da anlaşıldı.

HEPSİ DE AYNI FİRMAYA

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi 2020'de canlı yayın, ulusal ve yerel TV kanalları medya planlama hizmeti alımı için çıktığı ihale tek talipli olan Özyedierler'e ait Rota Açıkhava Reklam, 2 milyon 788 bin liralık teklifiyle kazandı. İkinci ihale ise 2021'de yapıldı. Aynı şirket bu ihaleyi de 2 milyon 842 bin liralık teklifle aldı. Soyer daha sonra küçük çaplı ulusal ve yerel TV kanalları ile FM radyolarında duyuru yayını ve ulusal TV canlı yayın hizmet alımı için çıktığı son ihaleyi de pazarlık usulüyle aynı firmaya 432 bin liraya verdi.

Üç ihalede toplam fiyat 6 milyon lirayı geçti. Tunç Soyer en son Mart 2022'de yine aynı şekilde medya hizmeti almak için çıktığı ihaleyi de Özyedierler'e ait Rota Açıkhava Reklam şirketi kazandı. Şirket açık ihalede tek teklif sahibi oldu ve ihaleyi 3 milyon 124 bin liralık teklifiyle kazandı. Canlı yayınlarda Soyer'in siyasi propaganda yapması için harcanan bu para İzmirlilerin tepkisini çekti.