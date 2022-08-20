Dikili’den 5 müjde

- Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, 3 bin 500 kişiye iş ve aş sağlayacak. Ekonomiye katkısı yıllık 1.6 milyar lira olacak.

- Üreticilerin elektrik borçlarını ödemeleri için 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi.

- İzmir'de depremzedelerin 2 bin ağır hasarlı konutu yapılacak. Bunlar için uygun vade ve şartlarla krediler verilecek.

- İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı yerde yeni bir kongre gerçekleştirilecek. İlk kongrenin yapıldığı bina İzmir'e tekrar kazandırılacak.

- Tarımda temel girdi olan mazot ve gübre, stratejik ürünler için ayni olarak destek kapsamına alınacak.



İzmir'in Dikili ilçesinde, Avrupa'nın en büyük jeotermal ısıtmalı sera bölgesi olacak tarıma dayalı organize sanayi bölgesinin temeli törenle atıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İsmetpaşa Mahallesi'nde kurulacak Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katılımıyla düzenlenen törende, 85 müteşebbisin önemli bir proje için iş birliği yaptığını söyledi. Kirişci, AK Parti döneminde tarımın ihtiyacı olan tüm mevzuatın hayata geçirildiğini dile getirerek, "Ülkenin bir tarım kanunu yoktu. Atatürk'ün de hayali olan 65 yıllık bir özlem sona erdi ve Türkiye TARSİM adı altında tarım sigortacılığıyla tanıştı" dedi. "Türkiye dün kendi kendine yeten bir ülkeydi, bugün yetmiyor" şeklinde haksız eleştirilerin yapıldığını söyleyen Kirişci, şunları ifade etti: "Türkiye'nin nüfusu 65 milyondan 85 milyona geldi. Bunu doyuran bu ülkenin üreticisi. Dün 3 bin 500 dolar kişi başı milli geliri olan bir ülkeyken bugün 10 bin dolar mertebesinde kişi başı milli gelirimiz var. 2002'de 3,7 milyar dolar tarımsal ihracatımız vardı. Şu anda 27-30 milyarlara doğru gidiyoruz. 3 milyar dolar sadece İzmir'in ihracatı var." "Üreticilerimizin elektrikle ilgili borçlarını ödemeleri konusunda bunların finansman ihtiyacını sağlamak için 10 milyon liraya kadar sıfır faizli krediden yararlanmaları imkanını getirdik" diyen Bakan Kirişçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gerçekten üreticilerimizin varsa borçlarını sıfırlamaları konusunda önemli bir fırsattır. İzmir'imiz üzerinden tüm Türkiye'ye bu manada seslenmiş olayım. Bir diğer konu da Dünya Bankası kredilerinden OSB'mizin yararlanması hususu. Buna ilişkin Bakanlığımıza intikal etmiş olan talep, Bakanlığımız tarafından da olumlu neticelendirilmiş. İnşallah 30 milyon dolarlık bu kredi talebiyle ilgili Dünya Bankası kredisi üzerinden de bu değerlendirme gerçekleştirilecek."

KENTİN ÖNEMİ ARTIYOR

Yıldırım da temeli atılan bölge ile 3 bin 500 kişiye yeni aş ve iş imkanı doğacağını söyledi. İzmir'in, önemini arttıran bir şehir olduğunu toplandığı yerde 100. yıl dolayısıyla yeni bir iktisat kongresi gerçekleştirileceğini ve konuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i görevlendirdiğini kaydetti. Yıldırım, şöyle devam etti: "O bina, aynen birinci tarihi tescilli bina olarak aslına uygun yapılıyor. Böylece İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı bina İzmir'imize tekrar kazandırılmış olmakla kalmayacak, İzmir'in, Türkiye'nin ekonomisi, geleceği enine boyuna burada ele alınacak." İzmir depremiyle ilgili yaraların süratle sarıldığını ve ilk etap evleri yıkılanlara konutlarının teslim edildiğini vurgulayan Yıldırım, "Gelinen nokta şudur; 2 bin civarında ağır hasarlı konutu olan depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak. Bunlar için gerekli kredi imkanları sağlanacak. Uygun vadede uygun şartlarda krediler de verilecek. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Vali Köşger ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da birer konuşma yaparak, projenin önemine dikkat çekti.





GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Törene, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile belediye başkanları katıldı.



5 MİLYARLIK DEV PROJE

İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası iş birliğiyle toplam 3 milyon 29 bin metrekarelik alanda kurulacak sera bölgesi, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgesi olacak. Toplam yatırım tutarı 5 milyar liraya ulaşacak projede 50 yüksek teknolojik sera, 35 sanayi tesisi kurulacak. Alandan yılda 80 bin ton ürün elde edilecek.