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Haberler İzmir İZBAN hattına iki yeni istasyon daha

İZBAN hattına iki yeni istasyon daha

20.8.2022

İZBAN hattına iki yeni istasyon daha
İzmir'de kent içi raylı sistemin önemli halkalarından İZBAN'a iki istasyon daha ekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yolcuların İZBAN'a erişimini kolaylaştırmak için Konak ilçesine Lale, Çiğli ilçesine ise Katip Çelebi istasyonlarını kazandıracak. Her iki istasyon için de 12 Eylül'de ihaleye çıkılacak. Şirinyer ve Kemer istasyonları arasında hizmet verecek Lale Mahallesi İZBAN İstasyonu ile Egekent ile Ulukent istasyonları arasında yer alacak Katip Çelebi Üniversitesi İZBAN istasyonu bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak.
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