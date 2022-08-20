İzmir Emniyeti’nden apaçi avı

İzmir Kordonboyu, Bornova Küçükpark ve İnönü Caddesi noktalarında yapılan denetlemelerde gece yarısı araçlarında yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden 1554 sürücüye ve tescilli plakaya ceza uygulandı. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, bu konuda tüm sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı. Son aylarda vatandaşların yoğun şikayet ettiği konuların başında gelen trafikteki araçlardan çıkan müziğin yüksek sesi, İzmir polisi tarafından kısıldı. Gecenin bir yarısında trafikte seyir halindeki araçlarda, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücüleri, trafik polislerinin artan denetlemelerinde tespit edildi.





ÜÇ NOKTADAN YOĞUN ŞİKAYET

Trafikten Sorumlu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, vatandaşları rahatsız eden yüksek sesle müzik sorunun üzerine gittiklerini, denetimleri artırdıklarını anlattı. Özsagulu, 1. Kordon'da 29 Nisan- 17 Ağustos, Bornova Küçükpark'ta 31 Mayıs-17 Ağustos ve İnönü Caddesi Hatay bölgesinde 5 Ağustos-17 Ağustos tarihleri arasında geceleri yaptıkları bildirimli denetlemelerde 1554 araç sürücüsüne ve tescilli plakaya, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik açılması nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı. Özellikle bu üç noktadan bu konuda çok yoğun şikayet geldiğine vurgu yapan Özsagulu, yine bu üç noktada yapılan denetlemelerde yüksek sesli müziğe kesilen cezaların yanı sıra, 19 araç sürücüne alkollü halde araç kullanmaktan, 163 araç sürücüsüne de diğer maddelerden cezai işlem uygulandığını bildirdi.



SÜRÜCÜLERIMIZ DUYARLI OLMALI

Kordon'dan geçen araçlardan yükselen yüksek sesli müziği bitirme noktasına geldiklerini, diğer noktalarda yaptıkları denetimler ve uyarılarla azaltma başladıklarını belirten Trafikten Sorumlu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, "Gecenin bir vakti, araçlardan yükselen yüksek volümlü müzikten rahatsız olan hastaların, yaşlıların olduğu, çocukların uykularından uyandığı yönünde şikayetler aldık. Zaten aralıksız devam eden denetlemelerimizi, özellikle Kordon, Küçükpark ve İnönü Caddesi noktalarında yoğunlaştırdık, ekiplerimiz geceleri yoğun mesai yaptı. Amacımız, kamunun rahat ve huzurunu bozacak müzik dinleme yöntemini sona erdirmek. Sürücülerimizi duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.