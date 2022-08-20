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İzmir'de denize girdikten sonra kaybolmuştu! Acı haberi geldi

İzmir'de dün denize girdikten bir süre sonra kaybolan 45 yaşındaki Eyüp Sabri Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sarıkaya Burnu önlerinde bulunan Kaya’nın cansız bedeni, denizden çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İHA

20.08.2022, 14:53

İzmir’de denize girdikten sonra kaybolmuştu! Acı haberi geldi

Edinilen bilgiye göre, Eyüp Sabri Kaya (45), Seferihisar ilçesi Akarca mevkiinden 19 Ağustos'ta denize girdi. Kaya, bir süre sonrada gözden kayboldu. İhbar üzerine Seferihisar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gece görüşlü helikopterin de katıldığı çalışmalarda sonucunda, sabah saat 07.00 sıralarında Eyüp Sabri Kaya'nın cansız bedeni bulundu.

Sarıkaya Burnu önlerinde bulunan Kaya'nın cansız bedeni, denizden çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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