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Haberler İzmir İzmir'deki tefeci şebekesi çökertildi: Mağdurlar üzerinden 65 milyon TL kazanmışlar!

İzmir'deki tefeci şebekesi çökertildi: Mağdurlar üzerinden 65 milyon TL kazanmışlar!

İzmir'de tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından uzun süredir aranan 17 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı. Acil paraya ihtiyacı olan insanlara faizle para verip yüksek meblağlarda senet imzalattırdıktan sonra tehdir ve cebirle maaşlarına el koyaran tefecilerin, mağdur ettikleri insanlar üzerinden 65 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

İHA

20.08.2022, 11:13

İzmir’deki tefeci şebekesi çökertildi: Mağdurlar üzerinden 65 milyon TL kazanmışlar!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işlediği belirlenen kişilere uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyerek acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara, para vererek karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalattıran, maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koyan, ayrıca mağdurların üzerinde bulunan birçok taşınmazı tehdit ve darp ederek kendi üstüne geçiren ve yaklaşık 65 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli, özel harekat ve helikopter destekli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 33 adet doldurulmaya hazır halde boş senet, 13 adet dolu senet,5 adet ajanda (Mağdur isimleri ve alacak miktarları bulunan), 2 adet doldurulmuş senet fotokopisi, 5 adet mağdurlara ait ödeme emri bulunan dekont, 1 adet vekaletname, 2 adet mağdurlara ait tapu, çok sayıda not kağıdı (mağdurların ve para miktarlarının yazılı olduğu), 3 adet tabanca ve 24 adet tabanca mermisi ve 51 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA
Özel hareket ve helikopter destekli yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü savcılıkça, 9 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli A.B., Z.A., H.H.U. ve A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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