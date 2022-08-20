Konak İzmir’in kalbi ve kalp atmıyorsa her şey boşuna

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ara vermeksizin yürüttükleri 30 ilçede eş zamanlı saha çalışması kapsamında Konak'taydı. Gül Sokak ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek apartman görevlileriyle bir araya gelen Sürekli; son günlerin gündemi olan İktisat Kongresi ve turizm konularında da değerlendirmelerde bulundu. Başkan Sürekli; Konak programı çerçevesinde İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu da ziyaret etti.



BELEDİYECİLİKTE HÜSRAN

İlçenin İzmir'in kalbi olduğunu belirten Başkan Sürekli, "Konak, şehrin tüm değerlerinin birleştiği merkezdir. İzmir'in kalbidir. Bugün cebelleştiği sorunlara bakıldığında ağlanacak halde. Kentin en büyük iki meydanını, iş alemini, tarihini barındıran Konak bunu hak etmiyor. Yerel idarenin kokuya esir ettiği, altyapısı dökülen, trafiği illallah ettiren Konak, bunları hak etmiyor. Zaten kalbiniz atmıyorsa, her şey boşuna. İzmir'in belediyecilik anlamında uğradığı hüsranı anlamak için Konak'tan geçmek yeter" diye konuştu.

"AMATÖR RUHU DESTEKLEMEK BASARI GETİRİR"

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek başkan ve yöneticileri ile de çocukluğunu ve gençliğini amatör spor kulüplerinde geçiren bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuzu hatırlatan Sürekli, her alanda olduğu gibi sporda da amatör ruhu desteklemenin kati başarılar getirdiğini söyledi. Sürekli, "AK Parti, amatör spor kulüplerinden yıllardır desteğini esirgemiyor. Gerek merkezi idare olarak gerekse AK Partili Belediyeler olarak her ilimizde olduğu gibi, İzmir'de de arkanızdayız" dedi.

"İZMİR'İ NASIL YÜKSELTECEĞİNİ DÜŞÜNEN YOK"

Son yıllarda ülkemize de yansıyan pandemi ile mücadele ve ekonomik şartların olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için önemli adımlar attıklarını belirten Sürekli, bu noktada yerel idarelerin de üstüne düşeni yapması gerektiğine dikkat çekti. Sürekli, Soyer'in turizmin gelişmesine yönelik açıklamalarına da değinerek şöyle konuştu; "Özeleştiri yapmak elbette iyi bir şey. Ama bunu başkası üzerinden değil, kendiniz için yaparsanız. Sancılı bir sürecin ardından bu yıl yakalanan turist rakamları ve turizm gelirimiz yüz güldürdü. Bu sonuçta, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı stratejik planın ve uygulamaların payı çok büyük. Yine çıkıp bu konuda da siyasi mesajlar veriyorlar. Bunun yerine; belediye olarak İzmir gibi bir değeri nasıl yükselteceklerini düşünen yok. 'Turisti Konak'tan geçireceğiz, ne görecek acaba?' diye soran yok. Tek bir tarihi ve kültürel projeleri yok. Altyapısı çöken İzmir'de turizm için dahi topu bize atıyorlar. Biz üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Onlar ne yapıyor peki? Hiç!"