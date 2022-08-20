Lösemi hastaları için örnek işbirliği

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklara ve yetişkinlere destek olmak, toplum genelinde hastalığa ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 24 yıldır çalışmalarını sürdüren LÖSEV ile iş birliği gerçekleştirdi. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) İzmir İl Koordinatörü Ayça Nilüfer Aykar tarafından imzalanan protokol kapsamında, kampüs içinde stantlar kurulacak, üniversite öğrencilerinin katılımıyla ortak projeler yürütülecek. İEÜ'lü akademisyenlerin desteğiyle sağlıklı beslenme ve kanser konusunda bilinçlendirme seminerleri düzenlenecek. İEÜ'nün ev sahipliğinde özellikle hasta çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak.

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