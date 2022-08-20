Ödemiş BİLSEM Teknofest başarısı ile gururlandırdı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Rize'de 4 dalda yapılan yarışmalar sona erdi. Yarışmaların sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Bu takımlardan biri de Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi oldu. "İnsanlık Yararına Teknoloji - Sağlık ve İlkyardım" kategorisinde Ödemiş BİLSEM, FMV ve Mucit Üçlü isimli takımlar ile yarıştı. Danışman Öğretmen Vildan Kurt rehberliğinde öğrenciler Fatma Naz Karabacakoğlu ve Mehmet Akif Alkış'tan oluşan FMV isimli takım, "En İyi Sunum" ödülünü kazandı.

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