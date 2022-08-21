“Aliağa Türkiye’yi geleceğe taşıyacak”

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Aliağa programı çerçevesinde Aliağa Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın ülke ekonomisine katkısı ve belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Aliağa'nın sanayisi ve limanlarıyla Türkiye'ye değer katan, üreten bir şehir olduğunu belirten Acar, dış ticaretin yüzde 6'sını, ülke ekonomisinin yüzde 2'sini Aliağa'nın karşıladığını söyledi.

"İZMİR'İN LOKOMOTİFİ"

Başkan Acar, daha sonra Yıldırım'a DEÜ Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi ile yapımı devam eden katlı kavşak ve sosyal donatı projeleri hakkında bilgi verdi. Binali Yıldırım ise Aliağa'nın İzmir'in lokomotif ilçesi olduğunu belirtti. Yıldırım, "Aliağa, Türkiye'nin sanayi üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Aliağa tüm özellikleriyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı. Başkan Acar, günün anısına Binali Yıldırım'a Aliağalı üretici kadınlar tarafından hazırlanan tarihi Helvacı kilimi hediye etti.