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Haberler İzmir El çabukluğu ile altınları böyle çaldılar! İzmir'deki hırsızlık anları kamerada

El çabukluğu ile altınları böyle çaldılar! İzmir'deki hırsızlık anları kamerada

İzmir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Bornova ilçesinde 3 kişi girdikleri kuyumcuda el çabukluğu ile yüzük çalmıştı. Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansırken gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

DHA

21.08.2022, 15:39

El çabukluğu ile altınları böyle çaldılar! İzmir’deki hırsızlık anları kamerada

Olay, 11 Ağustos'ta Çamdibi Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine gelip, yüzük modellerine bakmak isteyen 3 kişi, bir şey almadan ayrıldı. Daha sonra tablada eksikler olduğunu fark eden kuyumcu F.K., güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Görüntülerden, şüphelilerden 2'sinin kendisini oyaladığı sırada diğerinin de el çabukluğuyla yüzükleri çaldığını belirleyen F.K., polise şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen ekipler, görüntülerden şüphelilerin eşkalini ve kuyumcudan çıktıktan sonra bindikleri otomobili tespit etti.

C.S. (29), G.A. (22) ve N.K. (53) ile otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.S., G.A. ve N.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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