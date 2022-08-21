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Haberler İzmir İYİ Parti ve CHP arasında 'İzmir' çatlağı! Başkan Soyer'in o afişi kriz çıkarttı

İYİ Parti ve CHP arasında 'İzmir' çatlağı! Başkan Soyer'in o afişi kriz çıkarttı

İYİ Partili Dervişoğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle altında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in imzasıyla kentin birçok yerine asılan 'Barışın ikinci yüzyılı' ifadeli afişlere tepki gösterdi. Dervişoğlu, "9 Eylül İzmir ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 'Zafer' günüdür. Sayın Tunç Soyer’i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül’ün 100.yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

21.08.2022, 19:55

İYİ Parti ve CHP arasında ’İzmir’ çatlağı! Başkan Soyer’in o afişi kriz çıkarttı

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına ilişkin hazırladığı reklam afişlerini kentin dört bir yanına astı.

Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adının da yer aldığı afişlerde, "Barışın ikinci yüzyılı, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA 'İZMİR' KAVGASI

Söz konusu ifadeler, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'yi kızdırdı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Soyer'i hedef alarak sert ifadeler kullandı.


Dervişoğlu paylaşımının devamında şunları söyledi:

"'9 Eylül' İzmir ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 'ZAFER' günüdür. Sn. Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100.yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum."

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