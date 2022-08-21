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Haberler İzmir İzmir polisinden tefecilere geçit yok

İzmir polisinden tefecilere geçit yok

21.8.2022

İzmir polisinden tefecilere geçit yok
İZMİR'DE faizle para verdikleri kişilerin taşınmazlarını tehdit ve cebirle üzerlerine geçirdikleri tespit edilen 17 kişiden 4'ü tutuklandı. Tefecilerin bu yolla 65 milyonluk haksız kazanç elde ettiği bildirildi. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, zor durumdaki kişilere yüksek faizle para vererek senet imzalatan, ödeme yapamayanların maaş ve mülküne el koyan 17 şüpheliye yönelik baskın düzenledi. Zanlılardan 4'ü savcılıkta serbest kalırken, A.B, Z.A, H.H.U. ve A.A. mahkemede tutuklandı.
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