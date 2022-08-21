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Haberler İzmir İzmir'de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

İzmir'de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 21 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

21.08.2022, 10:05

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

BAYINDIR FATİH, DEMİRCİLİK, MİTHATPAŞA, SADIKPAŞA, CAMİİ, HACI İBRAHİM, YENİ, TURAN, ZEYTİNOVA, KARAPINAR, KARAHAYIT, ÇENİKLER
21.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

BAYINDIR GAZİLER, LÜTUFLAR, ALANKÖY, BURUNCUK, YAKACIK, YUSUFLU, KIZILOBA, SARIYURT, ERGENLİ, DEREKÖY, ALANKIYI, TOKATBAŞI
21.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

BAYINDIR KARAHALİLLİ, SÖĞÜTÖREN, FIRINLI, ÇAMLIBEL, KIZILCAAĞAÇ, ELİFLİ, YEŞİLOVA
21.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI YAMANLAR
21.08.2022 saat 08:25 ile 09:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

BEYDAĞ ATATÜRK, AKTEPE, CUMHURİYET, HALIKÖY, YAĞCILAR
21.08.2022 saat 09:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ ÇANDARLI
21.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

KINIK nOSMANİYE
21.08.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ZAFERTEPE, ÇİMENTEPE, SAYGI, KOCATEPE, AZİZİYE, HASAN ÖZDEMİR, TINAZTEPE, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE
21.08.2022 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

ÖDEMİŞ ARTICAK, ÇOBANLAR, GÜNLÜCE, MURSALLI, DOLAYLAR
21.08.2022 saat 08:45 ile 17:15 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ORHANLI
21.08.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi 21 Ağustos Pazar

TORBALI İNÖNÜ
21.08.2022 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

URLA YELALTI, YENİCE
21.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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