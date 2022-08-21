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Haberler İzmir İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınırken büyük çapta maddi hasar oluştu.

AA

21.08.2022, 09:42

İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir’de plastik fabrikasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir’de plastik fabrikasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İzmir’de plastik fabrikasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

İzmir’de plastik fabrikasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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