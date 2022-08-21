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İzmir'de yatağa bağımlı kadın alevlerin arasında kaldı!

İzmir'in Balçova ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında, yatağa bağımlı olduğu öğrenilen bir hastanın evinde çıkan yangında, yaşlı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alevlerden saklanmak isterken köşeye sıkışan kedi de son anda fark edilerek sahibi tarafından kurtarıldı.

AA

21.08.2022, 19:37

İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan 85 yaşındaki Emine Yılmaz, hastanede tedavi altına alındı.

Cem Sultan Sokağı'nda bulunan bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İzmir’de yatağa bağımlı kadın alevlerin arasında kaldı!

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren itfaiye ekipleri, hayatını yatağa bağımlı olarak sürdüren 85 yaşındaki Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

İzmir’de yatağa bağımlı kadın alevlerin arasında kaldı!

Vücudunda yanıklar olduğu belirlenen ve dumandan etkilenen Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir’de yatağa bağımlı kadın alevlerin arasında kaldı!

Öte yandan Yılmaz'ın komşusu Emine Elsay'ın "Balım" isimli kedisi, yangın esnasında taşıma kutusundan çıkarak Yılmaz'ın yaşadığı evin balkonuna kaçtı.

Durumu fark eden Elsay, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından kedisi Balım'ın Yılmaz'ın balkonundaki demirlere sıkıştığını fark etti.

İzmir’de yatağa bağımlı kadın alevlerin arasında kaldı!

Yanan eve giren Elsay, kedisini sıkıştığı yerden çıkararak kontrol amaçlı veteriner hekime götürdü.

Elsay gazetecilere, yangın sırasında kedisiyle evde bulunduklarını söyledi.

İzmir’de yatağa bağımlı kadın alevlerin arasında kaldı!

Dumanları fark edince kedisiyle evden çıkmak için hazırlık yaptıklarını belirten Elsay, "Taşıma kutusundan kaçtı. Çok şükür atlattık. Kedimin durumu iyi." dedi.

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