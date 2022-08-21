Jandarmayı vuran suç makinesine operasyon

İzmir'de Bayındır ilçesi Pınarlı mahallesinde uyuşturucu operasyonu yapan jandarma ekiplerine ateş açarak Astsubay Erdem Bakışkan'ı başından yaralayan İbrahim K, Tire'nin Derebaşı köyünde sakladığı evde kıskıvrak yakalandı. 1 yılı aşkın süredir, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı öğrenilen ve eski bir hükümlü olan zanlı, jandarmanın 'nokta operasyonuyla' yakalandı.

Birçok suçtan kaydı bulunan İbrahim K, uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayınca jandarmayla çatışamaya girmiş ve kuru sıkıdan bozma silahıyla Astsubay Erdem Bakışkan'ı başından yaralamıştı. Suç makinesi İbrahim K, önceki gün jandarmanın operasyonuyla yakalandıktan sonra cezaevine gönderilirken, Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bakışkan'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

■ İHSAN KARATAŞ