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Haberler İzmir MHP'li Şahin'den Soyer'e ‘9 Eylül’ çıkışı

MHP'li Şahin'den Soyer'e ‘9 Eylül’ çıkışı

21.8.2022

MHP’li Şahin’den Soyer’e ‘9 Eylül’ çıkışı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül posterlerinde bulunan "Barışın ikinci yüzyılı" ifadelerine tepki gösterdi.

Şahin yaptığı açıklamada, "9 Eylül Barış değil Zaferdir Tunç Soyer! Hatırlatayım; 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal, 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal'in Yunan'ı denize dökmesi ile son bulmuştur. İzmir Milli Mücadele'nin bayraktarlığını yapmış, "Kurtuluşun Şehri" unvanını kazanmıştır. 15 Mayıs 1919'da Yunan İzmir'i işgal etmiş, 3 yıl, 3 ay, 24 gün Yunan-Rum mezalimi İzmir'de devam etmiş, binlerce şehit verilmiştir.

Zaferin yıldönümünü 'Barış' adı altında Yunan müziği ile yad etmen ne anlama gelmektedir? 9 Eylül barışın ikinci yüzyılı değil zaferin 100. yılıdır" ifadelerini kullandı.

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