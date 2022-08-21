MHP’li Şahin’den Soyer’e ‘9 Eylül’ çıkışı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül posterlerinde bulunan "Barışın ikinci yüzyılı" ifadelerine tepki gösterdi.

Şahin yaptığı açıklamada, "9 Eylül Barış değil Zaferdir Tunç Soyer! Hatırlatayım; 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal, 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal'in Yunan'ı denize dökmesi ile son bulmuştur. İzmir Milli Mücadele'nin bayraktarlığını yapmış, "Kurtuluşun Şehri" unvanını kazanmıştır. 15 Mayıs 1919'da Yunan İzmir'i işgal etmiş, 3 yıl, 3 ay, 24 gün Yunan-Rum mezalimi İzmir'de devam etmiş, binlerce şehit verilmiştir.

Zaferin yıldönümünü 'Barış' adı altında Yunan müziği ile yad etmen ne anlama gelmektedir? 9 Eylül barışın ikinci yüzyılı değil zaferin 100. yılıdır" ifadelerini kullandı.