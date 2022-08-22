Barbaros Oyuk Festivali 7’den 70’e eğlendirdi

İZMİR Urla'daki 5. Barbaros Oyuk Festivali, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve gençlere köyde istihdam yaratmak amacıyla 3 gün boyunca eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Festival iki gün önce ata bindirilmiş gelin-damat kostümlü korkulukların davul-zurna eşliğinde köy meydanına getirilmesiyle başladı. Üç gün boyunca yetişkinler ve çocuklar için birçok atölyenin yapıldığı festivalde Türkiye'nin önemli kukla yapım sanatçılarından Ayten Öğütçü'nün 'Portreler' sergisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyelerinin hızlı ve tüketim odaklı modaya karşı doğa dostu, sürdürülebilir modayı görünür kılan 'Doğadan İzler' karma sergisi ve Belkis Ersan Yaka'nın 'Tarla Şapkaları' sergisi yer aldı.

İhtiyaç halinde insanların kaynak suyu depolama ve kullanımı konusundaki yaratıcılığını gözler önüne seren 'Barbaros Su Kültürü Mirası Sergisi' de festival kapsamında sergilendi. En güzel kapı, pencere önü ve avlu yarışması, en güzel korkuluk yarışması, sağlık ve beslenme gibi önemli konularda söyleşiler, 'Düşünce Tarlası', 'Yoga Atölyesi' gibi çocuklara yönelik etkinlikler de festivale renk kattı.