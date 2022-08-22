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Haberler İzmir İzmir Seferihisar'da düzensiz göçmenler kaldıkları yeri ateşe verdi

İzmir Seferihisar'da düzensiz göçmenler kaldıkları yeri ateşe verdi

Son dakika... İzmir Seferihisar'da bulunan İzzet Gül Kapalı Stadyumunda günlerdir gönderilmeyi bekleyen 103 düzensiz göçmenin kaldıkları yerin koridorlarını ve spor salonunu ateşe verdiği iddia edildi.

AA

22.08.2022, 18:39

İzmir Seferihisar’da düzensiz göçmenler kaldıkları yeri ateşe verdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken yakalanan düzensiz göçmenlerin bulunduğu spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce yakalanan Filistin, Somali, Afganistan ve Suriye uyruklu 103 düzensiz göçmenin geçici olarak barındığı İzzet Gül Stadyumu içindeki spor salonunda yangın çıktı.

Yangın sırasında salondaki düzensiz göçmenler dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle salonda hasar oluştu.

Polis, olayla ilgili 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

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