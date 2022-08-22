İzmir’de korku dolu gece! Eğlence mekanı önündeki darp anları kamerada

Olay, kentin gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesinin Alaçatı Port mevkisinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, eğlence mekanın önünde tartıştığı grup tarafından dövüldü.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, grup, tartıştıkları kişiyi tekme- yumruk dövüyor. Grup, yere düşen kişiye tekmeyle vurmayı sürdürüyor.

Bu sırada dövülen kişinin bir yakını ise 'Yeter' diye bağırarak grubu durdurmaya çalışıyor.

Oğlunun darp edildiği gazinoyu silahla bastı