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Haberler İzmir İzmir'de korku dolu gece! Eğlence mekanı önündeki darp anları kamerada

İzmir'de korku dolu gece! Eğlence mekanı önündeki darp anları kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bir kişi, eğlence mekanı önündeki tartıştığı grup tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar kameralara yansırken dövülen kişinin bir yakını ise 'Yeter' diye bağırarak grubu durdurmaya çalışıyor.

DHA

22.08.2022, 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 11:15

İzmir’de korku dolu gece! Eğlence mekanı önündeki darp anları kamerada

Olay, kentin gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesinin Alaçatı Port mevkisinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, eğlence mekanın önünde tartıştığı grup tarafından dövüldü.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, grup, tartıştıkları kişiyi tekme- yumruk dövüyor. Grup, yere düşen kişiye tekmeyle vurmayı sürdürüyor.

Bu sırada dövülen kişinin bir yakını ise 'Yeter' diye bağırarak grubu durdurmaya çalışıyor.

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