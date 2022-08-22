İzmir’de elektrik kesintisi 22 Ağustos Pazartesi

DİKİLİ
22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI DENİZKÖY MAHALLESİ, TOLGAR, BİMEYKO, YAVRUVATAN,İ LKER KONUT, MERADA, HAYITLI MEVKİİ VE CİVARLARI
22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLKENT, HALKEĞİTİMCİLER, PETEKKENT, AYKO, GÜN IŞIĞI SİTELERİ VE CİVARLARI
22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHAHALLESİ SANAYİ SİTESİ, BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ VE CİVARLARI
FOÇA
22.08.2022 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ FOÇA DOĞALKENT SİTESİ BAYRAK, SANCAK, ÇAĞDAŞ, DEFNE, EKİN, HEDEF, IHLAMUR, KEMAL ÇINAR, UZAY, YAĞMUR SOKAK VE CİVARLARI
22.08.2022 10:10 11:10 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET, SADULLAH SEVER, AKKOR SOKAKLARI VE CİVARLARI
22.08.2022 11:30 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA FATİH MAHALLESİ MERCANKENT SİTESİ VE CİVARLARI
22.08.2022 13:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA FATİH MAHALLESİ FOTAŞ TATİL SİTESİ VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,ÇETİN,KAVAKLI,CAMİ,GÖNÜL,ASANSÖR,ALAN,YAKA,DEDE, POYRAZ,PAYAMLI, İSTİKLAL,MEŞERET CADDELERİ,ÇİMEN,DEĞİRMEN,ANIT,ERLER,597,601,595,559,670,528,668,531, 557,547,676,672,608,714,601,718,714,720,726,565,649,555,655,530,399,401 SOKAKLAR VE CİVARI