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Haberler İzmir Karabağlar’da ağaç kıyımı

Karabağlar’da ağaç kıyımı

22.8.2022

Karabağlar’da ağaç kıyımı
İzmir Karabağlar Belediyesi, yaptığı çevre tahribatlarına bir yenisini daha eklendi. Bahçelievler mahallesi 370 sokak 72 no'lu binanın önünde bulunan yeşil alandaki yaklaşık 15 ağaç belediye tarafından kesildi. Yeni Asır'a konuşan mahalle sakinleri, "Mahallede bulunan birkaç kişi, belediyeye gidip, akıl sağlığı yerinde olmayan kişi veya kişilerin buradaki ağaçlık alana idrarını yaptıklarını söylemiş. Böyle bir şikayet üzerine gelen belediye ekipleri ağaçları kesti. Bu ağaç kıyımına kimse tepki göstermedi hatta desteklediler. Ayrıca ekipler ağaçları kestikten sonra birkaç tane ağacı kesmeyerek budama süsü verdi. Bu yapılan şikayetin çözümü ağaç kıyımı olmamalı" diye konuştu.

■ MERT CAN TANİ / ÖZEL HABER
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