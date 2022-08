AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli Ankara’dan müjdelerle döndü

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için gittiği Ankara'dan bakanlarla da görüşerek müjdelerle döndü. Haftalık olağan Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bakan ziyaretlerine ilişkin bilgilendirme yapan Başkan Kerem Ali Sürekli; Çeşme Turizm Projesi ve Alsancak Kültür ve Sanat Kompleksi'nde sona gelindiğini; Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un Eylül ayında İzmir'e geleceğini duyurdu. Ayrıca, Dışişleri ve Adalet Bakanları ile de görüşen Sürekli; "İzmir yatırımları ilgili bakanlarımızın yakın takibinde. İzmir'in ihtiyacı olan, İzmir'i geliştirecek, kalkındıracak mevcut ve yeni projelerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talepleri de kendileriyle paylaşma fırsatımız oldu. Gördük ki; Ankara'nın kalbi, İzmir'le birlikte atıyor. Önümüzdeki birkaç ayın içinde bakanlarımızı İzmir'de yeni gelişmelerle birlikte ağırlayacağız" dedi.



İZMİR'E YAKIŞIR BİR "KÜLTÜR KOMPLEKSİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Alsancak Tekel Fabrikası'nın dönüştürüldüğü Kültür Kompleksi Projesi'ni çok önemsediğini belirten Kerem Ali Sürekli, Bakan Ersoy'u ziyareti ve konuya ilişkin şöyle konuştu: "Tarihi yapı, gereksiz tüm eklentilerinden kurtularak çevre düzenlemeleriyle birlikte kentin merkezinde bir nefes alma alanı, bir kültür-sanat odağı olacak. 2023'ün ilk aylarında açılması hedeflenen projede sona yaklaşılıyor. İzmir; Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un bizzat ilgilendiği projeyle kendisine yakışır bir kültür ve sanat kompleksine kavuşmuş olacak. Klasik ve çağdaş eserlerin sergilendiği açık ve kapalı sergi alanları, dijital sanatlar bölümünü de kapsayacak yeni bir resim heykel müzesi, sanat atölyeleri, 20 bin kapasiteli kütüphanesi ve okuma salonları ile parmakla gösterilecek muhteşem bir merkez olacak. Etkinlik ve performans alanları da kompleks içinde yer alacak. İzmirli hemşerilerimiz, bölgemiz insanı; ulusal ve uluslararası pek çok kültür sanat etkinliğine burada katılabilecek. İzmir, başta insan değeri olmak üzere, konumu ve taşıdığı tüm zenginliklerle böyle bir kompleksi çoktan hak ediyordu. Bakanımız, merkezin 2023'ün ilk aylarında tamamlanarak açılışa hazır hale geleceğini belirtti. Ödemiş Arasta Çarşısı'nın restorasyonu ile ilgili de görüştük. İl Müdürlüğümüze gerekli talimatları vererek; Kültür ve turizmi geliştirme noktasında, İzmirlilerin beklediği ve hak ettiği her adımı atmaya hazır olduklarını ifade etti."





ÇEŞME PROJESİ ASKIYA ÇIKIYOR

Çeşme Turizm Projesi ile ilgili planlarda sona gelindiğini belirten Sürekli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un proje askıya çıkmadan önce İzmir'e geleceğini belirterek, söz konusu projenin sadece Çeşme'yle sınırlı olmadığını ve muazzam bir kalkınma hamlesi olduğunu tüm kamuoyunun bildiğini söyledi. Ankara'daki temasları çerçevesinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı da ziyaret eden Sürekli, Bakan Çavuşoğlu'nun da bir dizi program için Eylül ayında İzmir'e geleceğini belirterek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile de İzmir'deki adliye binalarına ilişkin istişarede bulunduklarını kaydetti. Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Bakanlarımız, İzmir'in sorun ve ihtiyaçlarına, buradaki yatırımlarımıza hâkim. Yerel idarenin sorumluluğunda da olsa, her ihtiyacı büyük bir ciddiyetle inceleyerek gerekli talimatları veriyorlar. Biz de kendilerine vatandaşlarımızdan gelen bazı önemli talepleri raporlar halinde iletiyoruz. Yaptığım tüm görüşmeler oldukça verimli geçti. Sonuçlarını somut olarak önümüzdeki kısa sürede hemşerilerimizle birlikte yaşayacağız."



22. YILDA ÇOK DAHA BÜYÜK BİR AZİMLE

Toplantıda saha çalışmalarını da değerlendiren ve Yürütme ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Sürekli, AK Parti olarak 22. yılda çok daha büyük bir azim ve hizmet aşkıyla eserler vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "21. kuruluş yıldönümümüzü yüzümüzün akıyla kutladık. Bizle, hak yolunda millete hizmet davamızın sözünü 21 yıl önce verdik. Halen arkasındayız. Her geçen yıla, her yaşanan krize, her düşmana ve haine rağmen Allah'ın izni milletimizin desteği ile bugünlere geldik. 22. yılımızda yine büyük başarılara imza atacağız. Sözlerimizi tutmaya, ülkemizi ve şehrimizi daha ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.