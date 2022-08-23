“Gittiğimiz yerler İzmir’in köyleri, Amerika’nın değil”

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP'nin 'AK Parti İzmir'in köylerine gitmiyor' yönündeki eleştirilerine yanıt verdi. Kırkpınar, "Bizim gittiğimiz yerde Avrupa'nın, Amerika'nın köyleri değil. Gittiğimiz yerler İzmir'in köyleri. Biz bunlara günler önce ayrım yaparak, seçim yaparak mı gidiyoruz? Bu, nasıl bir söylem" diye konuştu.



VATANDAŞIN TERAZİSİ

Kırkpınar, "Ben 20 yıldır AK Parti'de siyaset yapıyorum ve vatandaşla iletişimimizde hiçbir değişim olmadı. Biz sırtımızı vatandaşa dayamışız. Bugün 16 seçim kazanmış AK Parti söz konusu. Bu halktan aldığımız destekten kaynaklı. Bu da vatandaş destek verdiği halka dokunduğumuz için. Vatandaşın o kadar güzel ve hassas terazisi var ki, vatandaş bam teline basmayı iyi biliyor" dedi.



'PEK KARŞILAŞMADIK'

CHP ile sahada nadiren karşılaştıklarını söyleyen Kırkpınar, "Bunları sahada görmüş olsak karşılaşırız. Karşılaştık mutlaka ama nadir bu. Hatırımızda kalacak kadar bir denk gelme olmadı. Biz Türkiye'nin yarısıyız, diğer yarısı muhalefet. Dolayısıyla biz ne kadar oluyorsak onlar da sahada olmalı ancak onları o kadar göremedik dışarıda" dedi.