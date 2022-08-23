İşgale uğramış şehirde ‘barışın yüzyılı’ olmaz

İYİ Parti (İP) İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile kentin dört bir yanına asılan 'Barışın ikinci yüzyılı' afişlerini eleştirdi. Kırkpınar, "15 Mayıs 1919'da şehrimiz Yunan kuvvetlerince işgale uğradı. Yaklaşık 3 yıl 3 ay sürdü işgal. 9 Eylül 1922'de milli mücadelenin tamamlandığı şehir İzmir. Son işgalciler buradan sökülüp atıldı. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri için barışın ikinci yüzyılı anlamını kullanırsak başka anlamlar çıkar" diye konuştu. Kırkpınar, "İşgalden 3 yıl sonra burayı terk ederken İzmir'e ne yaptılar işgalciler? Yaktılar, yıktılar. İşgale uğramış bir şehir için buna barış yüzyılı demek doğru değil" dedi.

SÜREKLİ: TARİHİ BİR GAFLET!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de sosyal medya hesabından skandal afişe şu ifadelerle tepki gösterdi: "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganıyla kutlayarak tarihi bir gaflete imza atmıştır. Tüm vatanseverlerin tepki gösterdiği ve gelecek nesillerin de kınayacağı bu yaklaşım; Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sorgulanacaktır. Çünkü, 9 Eylül 1922; Türk Milletinin hürriyet mücadelesini zaferle taçlandırdığı; İzmir'den başlayan esaret zincirinin yine İzmir'de kırıldığı tarihtir. Soyer; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi veren şehit ve gazilerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Soyer'in yaklaşımını şiddetle kınıyoruz. Sanmasın ki; ülkemizin ve İzmir'in vatanperver, bayrağına bağlı insanları bunu içine sindirecektir. Kendisinden derhal bu kutlama afişlerini kaldırarak Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna ve 9 Eylül'e yakışır bir kutlama paylaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.