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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Traktör kasasına çarpan araçtaki 2 kardeşten biri öldü

İzmir'de feci kaza! Traktör kasasına çarpan araçtaki 2 kardeşten biri öldü

Feci kaza İzmir Bergama'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir otomobil, üzerinde herhangi bir uyarı levhası bulunmayan domates yüklü traktör kasasına arkadan çarpması sonucu 2 kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı.

İHA

23.08.2022, 16:58 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 17:03

İzmir’de feci kaza! Traktör kasasına çarpan araçtaki 2 kardeşten biri öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, Bergama ilçesi Ayazkent beldesi yakınlarında meydana geldi. Göçbeyli istikametine doğru ilerleyen otomobil, iddialara göre hiç bir ışık ve uyarı levhası bulunmayan domates yüklü traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgede bulunan vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, otomobilde bulunan kardeşler Suat Selen (34) ve Mazlum Selen'i (26) ilk müdahalesinin ardından Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan Suat Selen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu kritik olan Mazlum Selen de daha sonra İzmir'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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