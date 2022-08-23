‘Koronayız’ deyip sahte parayla dolandırdılar

İZMİR Torbalı 'da S.O.Ç. ve T.U. isimli iki şüpheli, bölgedeki bir restorandan sipariş verdi. Gelen kuryeye koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olduklarını belirten iki şüpheli ürünleri asansöre bırakmalarını ve ücretini de asansörle göndereceklerini belirtti. Parayı asansörden alan kurye, daha sonra sahte olduğunu saptadı. Farklı tarihlerde birçok kez kuryeleri sahte para ile mağdur ettikleri belirlenen S.O.Ç. ve T.U.'nun başka bir hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. 4 ayrı parada sahtecilik ve 1 otomobilden hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin adresinde suça dair pek çok kanıt ele geçirildi.

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