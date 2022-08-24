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İzmir'de faciadan dönüldü! Yolcu minibüsü alevlere teslim oldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki yolcu minibüsü alev alarak yanmaya başladı. Korkutan yangında yaralanan ve hayatını kaybeden olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.

İHA

24.08.2022, 11:58

İzmir’de faciadan dönüldü! Yolcu minibüsü alevlere teslim oldu

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Gaziemir-Buca seferini gerçekleştiren 35 M 8964 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün ön tarafından dumanların gelmesi üzerine araç sürücüsü durumu fark edip aracı sağa çekti. Sürücü ve yolcular minibüsten inerken, alevler büyüyerek aracı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Aracın yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin yangın söndürme tüpleriyle alev topuna dönen araca müdahale etmeye çalıştığı, ancak yanan araçta parlamalar meydana gelince korkarak geriye kaçtıkları anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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