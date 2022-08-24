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İzmir'de feci kaza! Genç sürücü traktörün altında can verdi...

İzmir'e bağlı Menemen ilçesinde yaşanan kaza bir gencin yaşamını soldurdu. Kaza İzmir-Çanakkale yolu üzerinde seyir halinde gitmekte olan Emre Can Yıldırım (25) hakimiyetindeki traktöre, aynı istikametten gelen E.Ç. idaresindeki otomobilin arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ters dönerek üzerinedeki sürücüyü altına aldı. Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, talihsiz gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA

24.08.2022, 15:37

İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halindeki traktöre arkadan bir otomobilin çarpması sonucu, genç traktör sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza saat 06.30 sıralarında İzmir - Çanakkale yolu, Menemen Maltepe kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa istkametinden Menemen istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki SK-2750-BH (Makedonya) plakalı araç, aynı istikamette sağ şeritte seyir halinde olan Emre Can Yıldırım (25) idaresindeki 35 MGH 90 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, sol şeritteki bariyerlere çarparak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de feci kaza! Genç sürücü traktörün altında can verdi...

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri yolda trafik önlemleri alırken, AKS ekipleri traktörde sıkışan sürücü Emre Can Yıldırım'ı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı

İzmir’de feci kaza! Genç sürücü traktörün altında can verdi...

Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale Yolu, İzmir istikametinin bir şeridi kapanırken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Otomobil sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürülürken, meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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