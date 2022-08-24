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Haberler İzmir İzmir'de kahreden son! Yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın ölü bulundu

İzmir'de kahreden son! Yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadından 2 gündür haber alınamaması ve evden kötü kokular yükselmesi üzerine komşuları ekiplere haber verdi. İtfaiye merdiveni ile eve giren ekipler kadını hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İHA

24.08.2022, 08:43

İzmir’de kahreden son! Yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın ölü bulundu

İddiaya göre, Tire ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan beş katlı apartmanın 3'ncü katında yalnız yaşayan iki çocuk annesi 78 yaşındaki Kadriye Pek, Pazar günü komşularıyla birlikte bir süre sohbet ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.



İTFAİYE MERDİVENİ İLE BALKONDAN GİRDİLER
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile yaşlı kadının yaşadığı daireye balkondan giren polis ekipleri yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 78 yaşındaki Kadriye Pek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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