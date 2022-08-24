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Haberler İzmir Surp Sarkis Kilisesi "Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi" olarak restore edilecek!

Surp Sarkis Kilisesi "Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi" olarak restore edilecek!

İzmir Menemen'de 1922 yılından beri atıl durumda bulunan Surp Sarkis kilisesi Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanmak amacıyla restore edilecek. Menemen Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'nde bulunan kilisenin restorasyon ihalesini alan firmaya yer teslimi yapıldı.

AA

24.08.2022, 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 16:34

Surp Sarkis Kilisesi Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi olarak restore edilecek!

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'ndeki kilise binasının restorasyon ihalesini kazanan firmaya, yer teslimi yapıldı. Açıklamada, görüşlerine yer verilen Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 1800'lü yıllarda yapıldığı belirtilen 1922'ye kadar Ermeniler tarafından kullanılan kilise binasının uzun yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle harabeye döndüğünü kaydetti.

Tescilli bir yapı olan kiliseyi ayağa kaldırmak için oluşturdukları proje ile İzmir Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna ve İzmir Valiliğine başvurduklarını belirten Pehlivan, şu ifadeleri kullandı: "Gerekli izinleri aldıktan sonra da ihalemizi gerçekleştirdik. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından da burayı Anıt Müze Bilim ve Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Gençlerimiz hem kültürel etkinliklerini hem de bilimsel ve teknolojik çalışmalarını bu tarihi binada gerçekleştirebilecek. Menemenimizi güzelleştirmeye, hak ettiği hizmeti vermeye devam edeceğiz."

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