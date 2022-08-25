Başkan Yardımcısı’nın sınav itirafı yargıya taşındı

İzmir Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginonuz Derinsu'nun belediye meclis toplantısında 2010 yılındaki üniversite sınavı öncesinde gittiği bir dershanede soruların verildiğini ve girdiği sınavda bu sorular sayesinde matematikte birinci olduğunu, ikinci bölümde ise tüm soruları doğru cevapladığını itiraf etmesi büyük ses getirmişti.



HAKSIZ REKABET YARATTI

Söz konusu itirafla ilgili Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvelili Uğur İnan Atmaca suç duyurusunda bulunarak, Başkan Yardımcısı İzel Zenginonuz Derinsu'nun belediye meclis toplantısındaki sözlerini yargıya taşıdı. Atmaca, "2010 yılı üniversite sınavı öncesi çalınan bilgileri almak, kullanmak, yaymak, aracılık etmek, yasal olmayan yollarla elde ettiği bilgilerle kendi lehine haksız rekabet yaratarak sınavda başarı elde etmek" iddiası ile İzel Zenginobuz Derinsu hakkında savcılığa başvurdu.



Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvelili Uğur İnan Atmaca



"İNCELEME YAPILMALI"

Atmaca, Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçede; "İzel Zengionobuz Derinsu'nun bilgi ve destek aldığını itiraf ettiği örgüt muhtemelen FETÖ'dür. İtirafı doğrultusunda örgüt ile bağının tespiti ve HTS kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca örgüt üyeleri ile veya örgütün haberleşme sistemi bylock kullanıp kullanmadığına da bakılmalıdır. Örgütün vermiş olduğu bilgi ile matematikten full çektiği sınavın incelenerek sınavın iptali de gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.