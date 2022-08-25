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Haberler İzmir Bir İzmir klasiği! Yağmur yağdı cadde ve sokaklar göle döndü

Bir İzmir klasiği! Yağmur yağdı cadde ve sokaklar göle döndü

Her yağmur yağdığında İzmir'de görmeye alışkın olunan manzara bu yağmurda da değişmedi. 3 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağışı kenti adeta felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

DHA

25.08.2022, 08:40

İzmir'de, 3 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bornova ilçesinde metrekareye 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesine ise 30,3 kilogram yağış düştü.

Bir İzmir klasiği! Yağmur yağdı cadde ve sokaklar göle döndü

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de dün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, hayatını olumsuz etkiledi.

Bir İzmir klasiği! Yağmur yağdı cadde ve sokaklar göle döndü

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı.

Bir İzmir klasiği! Yağmur yağdı cadde ve sokaklar göle döndü

Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. Yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Bir İzmir klasiği! Yağmur yağdı cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bornova ilçesinde metrekareye 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesinde ise 30,3 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

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