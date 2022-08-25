Deniz marulundan hidrojen ürettiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü araştırmacıları Prof. Dr. Levent Çavaş, Dr. Senem Karahan Gülbay ve yüksek lisans öğrencisi Sema Doğmaz, son zamanlarda İzmir Körfezi'nde çevre kirliliği oluşturan Ulva lactucadan (deniz marulu) çevre dostu hidrojen elde etmeyi başardı. Prof. Dr. Levent Çavaş, elde edilen hidrojenin alternatif olarak kullanılabileceğini belirterek, "Deniz marulundan elde ettiğimiz hidrojenin karşılaştırdığımız diğer alg türlerine göre daha yüksek oranda olması bizi çok mutlu etti" dedi.

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