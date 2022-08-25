Ege’de sağanak kabusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 ilde bugün için etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Yağışın etkili olduğu Bayraklı ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç Caddesi yağmur sularıyla doldu. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Bazı araçlar yol kenarına çekip, yolun açılmasını bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri de sağanak yağışın ardından teyakkuza geçti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin poliklinikler binasının önündeki yolu ve binanın giriş katını su bastı. Görevliler, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.

MANİSA'DA ALTYAPI ÇÖKTÜ

MANİSA'DA dün 15.00 civarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika falan süren ve etkili olan kuvvetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Altyapı 20 dakika yağan yağış nedeniyle çöktü. Mazgallar tıkandı. Vatandaşlar göle dönen yollarda karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Trafik felç oldu. Araçlar gitmekte zorlandı. Vatandaşlar fırçalarla tıkanan ızgaraları ve işyerlerinin önünü temizledi. Vatandaşlar, "10-20 dakika yağan yağmur nedeniyle alt yapı çöktü. Belediyeler üst yapı yerine alt yapıya önem versinler" diyerek tepkilerini dile getirdi.



ÇANAKKALE'DE KORKU DOLU ANLAR

Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinin arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde yağış ve fırtına kendini hissettirdi. Yağmur suları rüzgarla birleşince korku dolu saniyeler yaşattı.

CENNET KOYLAR ÇAMUR DERYASI OLDU

Muğla'nın Milas ilçesinde de uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Milas'ta kısa süreli etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum'da da sağanak yağmur tatilcileri şaşkına çevirdi. Şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle birçok evin ve tesisin balkonlarını su bastı. Şiddetli yağmur sebebiyle dereler Akyarlar ve Akçabük koylarını çamur deryasına çevirdi. Cennet koyların çamura bulanmış o anları havadan dron ile de görüntülendi. Yağmur sebebiyle birçok teknenin içerisine de su doldu. Çamur deryasına dönen Akçabük koyunda demirleyen bir yattaki turistlerin çamura rağmen yüzüp yağmurun tadını çıkarmaları dikkat çekti.

MERT ALPDÜNDAR / CÜNEYT HASÇELİK / ÜMİT ERKAN DEMİRCAN / OSMAN AKÇA