Harmandalı’na suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Harmandalı Çöp Depolama alanına dökülen çöplerden sızan pis sular, önlem alınmayınca 2019 yılında toprak kaymasına neden oldu. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, yaşananlara seyirci kalınca heyelanın şiddeti arttı. 100 hektarlık alan toprak kaymasının etkisi altına girdi.



"FACİA GELİYORUM DİYOR"

Bugüne kadar kaymadan etkilenen 17 ev ile bir hayvan ağılı can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltıldı. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine giderek çöp dökümünün durdurulması ve çöplüğün kapatılması istemiyle başvuruda bulundu. Adliye önünde heyelan nedeniyle evleri boşaltılan vatandaşlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte basın açıklaması yapan Kazar, "Harmandalı'nda facia geliyorum diyor kimse oralı bile olmuyor. Her ne hikmetse sesimizi kimse duymuyor, duymak istemiyor. Bugün Harmandalı halkı hakkını aramak için burada" ifadelerini kullandı.



Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, heyelan nedeniyle evleri boşaltılan vatandaşlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte basın açıklaması yaptı



'ÇEVRECİYİM' DİYENLER NEREDE!

Kazar basın açıklamasının devamında, "Siyasi parti ve STK temsilcileri, heyelan nedeniyle evleri yıkılan mağdur vatandaşlar burada. Burada bir tek çevreciler yok. Çevreciyim diyenler nerede çok merak ediyorum. Buradan onlara sesleniyorum. Brezilya'dan gelen Sao Paulo gemisi için Aliağa'da nöbet tutacaklarına gelsinler Harmandalı'nda nöbet tutsunlar, bizim yanımızda olsunlar. Harmandalı'nın doğası, insanı ölüyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Kazar, görevini kötüye kullanan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan mağdur Yadiğar Çeliktaş ise 1992 yılında İstanbul Ümraniye'de yaşanan çöp faciasının benzerinin Harmandalında yaşanmasını istemediklerini söyledi.

"HAYVANLARIMIZ TELEF OLUYOR"

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Aydın (51),"2 yıl öncesine kadar toprak kayması yoktu. Geçen sene 36 hayvanımız çatlaklara düşüp telef oldu. Büyükşehir Belediyesinin bölgede yaşananlara seyirci kalması bizleri çok üzdü" dedi. 43 yaşındaki Gülfinaz Günay ise, "Çöp suyu üstüme akıyor. Hayvanlarımız ölüyor. Binek atım bataklığa saplandı. Belediyeden kepçe istedik onu bile göndermediler. Az daha 14 yaşındaki oğlum da ölüyordu. 80'e yakın hayvanım telef oldu" dedi.

METİN BURMALI