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İzmir'de 18 yaşındaki genç kızın kahreden sonu: Serinlemek için girdiği denizde...

İzmir'in Karaburun ilçesinde 18 yaşında Sultan Elitaş, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.

İHA

25.08.2022, 15:55

İzmir’de 18 yaşındaki genç kızın kahreden sonu: Serinlemek için girdiği denizde...

Edinilen bilgiye göre, Sultan Elitaş (18), yakınları ile birlikte denize girmek için Urla ilçesinden Karaburun'a gitti. Denize giren genç kız, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Elitaş, hemen yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Elitaş'ın sağlık durumunun iyi olmadığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra Elitaş, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

18 yaşındaki genç kız, Urla Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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