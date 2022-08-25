Türk bilim insanları farklı damarlardaki kan akış hızlarını aynı anda görüntüleyebilen bir teknoloji geliştirdi!

Biyomedikal alanındaki çalışmalarını sürdürdüğü ABD'den 2016'da yurda dönerek İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde TÜBİTAK desteğiyle "Biyofotonik ve Optik Görüntüleme Laboratuvarı" kuran Doç. Dr. Tozburun, tanı ve tedavi uygulamaları için yeni nesil biyomedikal teknolojiler geliştirilmek üzere araştırmalar yürütüyor.
Lazer dalga boylarını hızla tarayarak 3 boyutlu optik görüntülemeye imkan veren cihaz geliştirerek patentini alan Serhat Tozburun ve ekibi, son çalışmalarında da farklı damarlardaki kan akış hızını görüntüleyebilen bir teknolojinin patentini aldı.