Bakan Kurum’dan Soyer’e ‘Sao Paulo’ yanıtı: Biz vatandaşımızı senden daha çok düşünüyoruz

Brezilya Donanması'nda yer alan ve İzmir-Aliağa'da sökümü planlanan Sao Paulo gemisinin Eylül sonunda limana yanaşması beklenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları geminin durdurulması için dava açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Emperyalizme, faşizme İzmir geçit vermeyecek. Bu memlekete geçit vermeyecek. Geldikleri gibi gidecekler! Geri göndereceğiz çünkü bu vatan bizim" dedi.





GÖSTERGE BU MU!

Soyer'in sözlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum şunları söyledi: "Bize bildirilen tutarlar ve bilgiler dışında herhangi bir bilgiye rastlarsak gemiyi ülkemize sokmayacağımızı da net bir şekilde söyledik. Olay bu kadar netken maalesef İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız her ne hikmetse, gidip 40 yıllık çamı keserken çevreci değilsiniz ama asbestli gemi, çevre mevuzaatına uyan, her türlü kanuna, yönetmeliğe uyan gemi gelirken de dünyanın en önemli çevreci kişisi oluyorsunuz. Diğer işlerinizi yapamadınız ve bunu da böyle bir anlayışla örtme çabanız boşadır. Kusura bakma da biz vatandaşımızı senden daha çok düşünüyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini düşünüyoruz. Yani sen çok seviyorsun da ben sevmiyorum öyle mi? Bu mu gösterge? Biz vatandaşımızın nasıl depremde canını malını koruduysak, onlara verdiğimiz sözü tuttuysak, bir haftada seferberlik ruhuyla Marmara'da müsilajı bertaraf ediyorsak, Muğla'da, Marmaris'te o güzelim koylarda bizim koylarımıza zarar veren yapıları iradeyi koyarak yıkıyorsak, çevrede de her çevre sorununda problemlerinde de aynı iradeyi koyarız."