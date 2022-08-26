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Haberler İzmir EBSO’da meclis başkanlığı kapışması / Kulağıma gelenler

EBSO’da meclis başkanlığı kapışması / Kulağıma gelenler

26.8.2022

EBSO’da meclis başkanlığı kapışması / Kulağıma gelenler
ERHAN GÜLENÇ YAZDI / KULAĞIMA GELENLER

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda sonbaharda yapılacak seçimlerde yönetim kurulu başkanlığı için mevcut Başkan Ender Yorgancılar ve Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı'nın mücadelesi sürüyor. Diğer yandan duayen sanayici Salih Esen'in EBSO'dan emekli olma kararı vermesinin ardından bırakacağı Meclis Başkanlığı koltuğu için de büyük bir kapışma başladı.

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Esen'in Meclis Başkanvekili Hakkı Attaroğlu ile EBSO yönetiminde Yorgancılar ile çalışan İbrahim Gökçüoğlu, bu koltuğa talip olduklarını açıkladı. Gökçüoğlu'nun yıllardır aynı yönetimde olması dolayısıyla Yorgancılar'la yakın olduğu söyleniyor. Attaroğlu'nun ise, bağımsız olarak yoluna devam ettiği kaydediliyor.
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