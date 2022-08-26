  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de vahşet! Hamile annesini 15 yerinden bıçakladı

İzmir'de vahşet! Hamile annesini 15 yerinden bıçakladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kan donduran olayda iddiaya göre 18 yaşındaki Y.A. 6 aylık hamile olan annesini vücudunun 15 yerinde bıçakla yaraladı. Hamile E.Y.’nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı.

DHA

26.08.2022, 08:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 08:53

İzmir’de vahşet! Hamile annesini 15 yerinden bıçakladı

Olay saat 21.30 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan E.Y., iddiaya göre ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile henüz belirlenemeyen neden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A., bıçakla annesine saldırdı. Anne E.Y., çığlık atarak yardım isterken, art arda aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. E.Y.'nin çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli evde bulunan Y.A.'yı suç aleti ile gözaltına aldı. Yaralı E.Y. ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Durumu ağır olan talihsiz kadının daha sonra ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı. E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

5 yıl sonra gelen kan donduran itiraf! Vicdan azabı korkunç cinayeti ortaya çıkarttı!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA