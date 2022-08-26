İzmirli Yağmur Londra’da öldü

İngiltere'nin Londra kentindeki bir mücevher mağazasında müdür olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Irak uyruklu Rida Al Mousawi, bir restoranda tanışıp, arkadaş olduğu 33 yaşındaki güzellik uzmanı Yağmur Özden ile 26 yaşındaki fitness eğitmeni kız arkadaşı Zamarod Arif'i lüks aracı ile evlerine bırakmak istedi.





TAKLA ATAN ARAÇTAN FIRLADI

Sürücü Mousawi, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan lüks araç, takla atarak bariyerlerine çarpıp, yakınındaki tren istasyonunun raylarına düştü. Kaza çevredeki güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi.

Kazada sürücü Mousawi ile Arif ağır yaralanırken, takla atan araçtan fırlayan Özden'in feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastanede bir bacağı kesilen sürücü Mousawi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, Irak uyruklu genç sürücünün kaza sırasında 193 kilometre sürat yaptığı ve 120 bin İngiliz sterlini değerindeki aracını kısa bir süre önce aldığı belirtildi.

'AŞIRI HIZDAN KORKUYORDU'

Kol ve bacağında kırıklar olan Arif'in emniyet kemeri taktığı için şans eseri ölümden döndüğü ifade edilirken, İzmirli olduğu ortaya çıkan Yağmur Özden'in 12 yaşında bir kız çocuk sahibi olduğu kaydedildi. Yakınları Yağmur'un her zaman aşırı hızdan korktuğunu ve özellikle mecbur kalmadıkça akşam saatlerinde otomobil ile trafiğe çıkmadığını söyledi. Özden'in uzun süredir Londra'da yaşadığı ifade edilirken, korkunç kaza İngiliz basının da geniş yer buldu.

METİN BURMALI