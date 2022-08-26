İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 26 Ağustos Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇEŞME
DALYAN 26.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ
BADEMLİ 26.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA
FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 26.08.2022 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, ÖZGÜR 26.08.2022 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
HALİLLER 25.08.2022 saat 17:00 ile 26.08.2022 saat 08:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES
ÖZDERE 24.08.2022 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES
ÇAMÖNÜ 26.08.2022 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
SEYREKLİ 26.08.2022 saat 08:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
KONAKLI, YOLÜSTÜ, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, BÜYÜKAVULCUK, DEMİRCİLİ, YENİKÖY, IŞIK, OVAKENT, ÇAYLI, EMİRLİ, GERELİ 26.08.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.