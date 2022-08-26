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Haberler İzmir İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre 26 Ağustos Cuma bugün İzmir'de Bayraklı, Karşıyaka, Kınık, Ödemiş, Seferhisar, Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 26 Ağustos Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

26.08.2022, 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 09:24

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 26 Ağustos Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

ÇEŞME

DALYAN 26.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

DİKİLİ

BADEMLİ 26.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

FOÇA

FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 26.08.2022 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

KARABAĞLAR

CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, ÖZGÜR 26.08.2022 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

KİRAZ

HALİLLER 25.08.2022 saat 17:00 ile 26.08.2022 saat 08:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

MENDERES

ÖZDERE 24.08.2022 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

MENDERES

ÇAMÖNÜ 26.08.2022 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ

SEYREKLİ 26.08.2022 saat 08:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ

KONAKLI, YOLÜSTÜ, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, BÜYÜKAVULCUK, DEMİRCİLİ, YENİKÖY, IŞIK, OVAKENT, ÇAYLI, EMİRLİ, GERELİ 26.08.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

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